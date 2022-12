Delivery Truffa | quando paghi la cena a uno sconosciuto senza saperlo | le testimonianze delle vittime e gli importi choc sottratti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Hai finito da poco dire dopo una lunga giornata di lavoro. Sei sul divano e, come per magia, ti si illumina lo schermo del telefono. “Ti abbiamo addebitato 130 euro per l’ordine di foodche hai appena ordinato”. Tu, all’oscuro di tutto, decidi di accedere all’app e controllare cosa è appena accaduto. Ecco l’amara sorpresa: un hacker è riuscito ad impossessarsi del tuo account e dei tuoi dati sull’app. Unaa spese tue, consegnata a casa deltore. Sono tante leche siamo riusciti a raccogliere direttamente e al tempo stesso trovare sul web. Gente che, ancora oggi, sta attendendo rimborsi non pervenuti. È novembreIsabella e il fidanzato ricevono contemporaneamente due messaggi da parte del loro istituto bancario. Risultano esserci due ...