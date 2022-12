C’è ancora disponibilità di biglietti per Roma-Fiorentina del 15 gennaio

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Sembra strano, visti gli standard di questa stagione, ma da quello che mi risulta . La squadra giallorossa, infatti, ha un grande seguito da quando nella Capitale è sbarcato José Mourinho, a maggior ragione da agosto, visto che la rosa sulla carta è stata notevolmente rafforzata dall’arrivo dei vari Belotti, Dybala e Wijnaldum. Insomma, non è semplice assicurarsi un ticket quando la squadra gioca in casa Alcuni dettagli per chi èalla ricerca diperdi metàallo Stadio Olimpico A dirla tutta, da un po’ di tempo appare complicato acquistareanche per le partite in trasferta, come abbiamo avuto modo di constatare alcune settimane fa, parlando dei ticket per la sfida di San Siro contro il Milan. A conti fatti, la seconda partita in ...