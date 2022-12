Uomini e Donne | Teresa Cilia criticata dopo un ritocco estetico | “Non penso di essermi rovinata perché…”

(Di martedì 27 dicembre 2022)è intervenuta sul suo profilo social per replicare ad alcuni commenti poco carini arrivati in seguito al suo ritocchino alle labbra. L’ex tronista disi è recata alcuni giorni fa da un chirurgo plastico, in compagnia di Armando Incarnato.ha replicato agli haters così: Come sempre succede sempre una tragedia per qualsiasi cosa. Ma io dico una persona può fare quello che vuole della sua vita, del suo corpo, cioè può essere libera o deve chiedere il permesso a voi? Io certi commenti non li capisco. Intanto, numero 1 è il filtro che le gonfia tanto, sono ancora fresche ma non è niente di così esagerato, di quello che pensate voi. Detto questo io vivo lo stesso, non mi faccio nessun tipo di problema. Era una cosa che ho voluto fare, nondi ...

Isa e Chia

...di aver sposato 12perché "Come può un uomo essere soddisfatto di una donna", e che tutte vivono in casa con lui perché così è più facile "monitorarle e impedirle di scappare" con altri...Ex ragazze ed ex ragazzi che, senza accorgersene, sono diventaticon l'animo diviso tra ambizione e bisogno d'affetto. Sono, in fondo, persone portatrici sane di un fallimento ... Uomini e Donne, ex tronista sorprende con una proposta di nozze (Foto) Fiume di parole per Raffaella Mennoia che scrive i suoi pensieri su Instagram, circa una questione in particolare. Il volto di Uomini e Donne, braccio destro di Maria ...Per Rosa Perrotta, ex protagonista di Uomini e Donne, questo non è stato un Natale per nulla tranquillo. Insieme al compagno Pietro Tartaglione, la donna ...