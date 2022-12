“Sono andati a letto insieme” GF Vip 7 | è Wilma Goich a svelare tutto sui due vipponi

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 27 dicembre 2022) GF Vip 7, scosso ancora dall’addio di Luca Salatino il programma di Alfonso Signorini registra un’altra bomba targata. L’addio dell’ex Uomini e Donne non era stato improvviso ma il frutto di una lunga riflessione. A spiegarlo è stato lui ad Alfonso Signorini. “È un percorso bellissimo, ma al di là di quello che mi ha insegnato è giusto che è un percorso che fa chi ha tutti i giorni il sorriso in bocca e vuole farlo. Non riesco più essere me stesso, a mettercela tutta”, aveva detto Salatino. Prima di andarsene, lo chef romano aveva lasciato il matterello ai suoi eredi in cucina. Luca aveva conferito il titolo di cuochi della casa a Milena e Davide: d’ora in poi saranno loro ad avere il compito di cucinare ai. “Siamo pronti” esclama il giovane ristoratore. Oltre all’uscita di Luca Salatino non ci ...