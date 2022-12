Sci alpino | Casse è secondo nell’ultima prova cronometrata di discesa a Bormio

(Di martedì 27 dicembre 2022) Si avvicina a grandi passi la due giorni di gare a, dove domani alle ore 11:30 andrà in scena lalibera maschile di Coppa del Mondo e giovedì sarà il turno del Super-G. Nella giornata odierna c’è stata la seconda e ultimasullo Stelvio, con Kilde che ha fatto segnare il miglior tempo in 1’56”27 davanti al nostro Mattia, che è pronto a confermarsi dopo il podio in Val Gardena. Terzo tempo per Matthias Mayer a 1?58, mentre gli altri azzurri sono piuttosto indietro. Pietro Zazzi ha chiuso con il 15esimo tempo a 2?34 dal norvegese leader di giornata. Poco fuori dalle prime venti posizioni Florian Schieder 23esimo a 3?08 e Giovanni Franzoni 24esimo a 3?13, con Dominik Paris 26esimo a 3?33 e Nicolò Molteni 28esimo a 3?37. Benjamin Alliod ha fatto segnare il 42esimo ...

