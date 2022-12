Sanremo 2023 | ci sarà Fiorello? Amadeus fa una confessione | «Rivoluzione»

(Di martedì 27 dicembre 2022) Il Festival diè alle porte e, conduttore e direttore artistico della kermesse, ha fatto delle confessioni molto interessanti sulla trasmissione. Nel corso di un'intervista rilasciata al magazine Tv Sorrisi e Canzoni il conduttore ha parlato anche dell'ipotetica presenza diall'interno del programma. A tal riguardo,ha lasciato uno spiraglio aperto. Attualmente, infatti, lo showman non sembra essere parte integrante della trasmissione, tuttavia, nulla è mai detto quando si tratta di. Successivamente, poi, il presentatore ha parlato anche delle due co-conduttrici da poco annunciate e dei big in gara.fa confessioni sul Festival di: la verità sulla partecipazione di ...

Dopo l'annuncio di Amadeus , che l'ha confermata nel cast di, anche l'assessore capitolino ai Grandi Eventi, Turismo, Moda e Sport, Alessandro Onorato ha spiegato la posizione del ...Ciò comunque non la mette al riparo dalle critiche: in attesa di sviluppi in vista di, la capogruppo della Lista Calenda al Comune di Roma, Flavia De Gregorio , ha criticato la presenza dell'...Madame è ancora in gara tra i Big di Sanremo 2023. Lo dice Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse, dopo la notizia delle indagini sulle false vaccinazione anti-Covid che vedono coinv ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...