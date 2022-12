La7

... solo unendo le forze si possono raggiungere i risultati, come in. Questo è il modello vincente". Così il MinistroBergamo. Fb... Matteo, si e' detto 'sconcertato' e nel preannunciare una visita al penitenziario ha ... Anche l'europarlamentare e candidato del centrosinistra per RegionePierfrancesco Majorino ha ... Salvini: "Lombardia modello vincente, bisogna unire le forze" (Agenzia Vista) Bergamo, 27 dicembre 2022 'Sindaci possono contare su un Ministero delle Infrastrutture aperto, solo unendo le forze si ...E' successo venerdì scorso, 23 dicembre, in via Palma, non lontano dal Pio Albergo Trivulzio. Due persone lo avrebbero minacciato con una bottiglia. Il commento del vicepremier: 'È capitato a lui come ...