Rooney | l'ansia e la rabbia | 'Bevevo per due giorni' Incredibile cosa fece una volta contro il Chelsea con i tacchetti

Calciomercato.com

... sconfiggere le paure e ritrovare la calma Titolo : Mamma che! Il libro che cercavi per ... edizione a colori ISBN - 10 : 8867998982 ISBN - 13 : 9788867998982 Autore : RachelIllustratore : ...... in gara anche Erdrich, Gospodinov, Labatut, Marias, Reza, Robertson eIL PREMIO ALLA ... nel quale su tutto prevale il dolore, la crudeltà, l'per un futuro difficile da immaginare, - ... Rooney, l'ansia e la rabbia: 'Bevevo per due giorni'. Incredibile cosa ...