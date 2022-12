Paura in autogrill | tre rapinatori fanno irruzione nel locale - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

E' successo sulla superstrada E45. L'arrivo di un'auto nel piazzale della struttura ha disturbato i malviventi che sono scappati senza riuscire a portare via ...In ordine di tempo il primo furto è stato messo a segno intorno alle 22 nel piccoloche ... Intanto cresce laper questa escalation di furti sul territorio dopo i numerosi mesi assegno ... Paura in autogrill: tre rapinatori fanno irruzione nel locale E' successo sulla superstrada E45. L'arrivo di un'auto nel piazzale della struttura ha disturbato i malviventi che sono scappati senza riuscire a portare via niente ...Ladri scatenati la sera di Natale. Ripulito l'autogrill sulla Sora - Cassino, in territorio di Casalvieri. Colpo poi in una tabaccheria di Picinisco ed un tentativo di furto in un negozio ...