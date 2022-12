Padova | uccisa in casa un’84enne | in fin di vita il marito In caserma per accertamenti una delle figlie

Leggi su open.online

(Di martedì 27 dicembre 2022) È stata rintracciata la seconda figlia dell’anziana di 84 anni trovata morta questa mattina, 27 dicembre, nella suaa San Martino di Lupari (). In un primo momento i carabinieri non erano riusciti a mettersi in contatto con lei – che viveva assieme ai genitori – finché è stata individuata in provincia di Vicenza, in una località che aveva raggiunto in auto. Ildella donna, un 89enne, è stato rinvenuto gravemente ferito per un trauma alla testa ed elitrasportato all’ospedale di. La vittima si chiamava Maria Angelo Sarto. Secondo le prime informazioni, a scoprire il fatto è stata l’altra figlia della coppia, la quale – non sentendoli al telefono – aveva deciso di passare adei genitori verso le 11. Trovandoli riversi in un bagno di sangue, ha immediatamente allertato il 118 ...