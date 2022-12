Minacce e violenze su compagna | 30enne arrestato a Torre del Greco

Leggi su anteprima24

(Di martedì 27 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutinei confronti della. È accaduto adel(Napoli) dove, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale diAnnunziata su richiesta della Procura oplontina, gli uomini del locale commissariato di polizia hanno tratto in arresto un uomo di 30 anni. Per lui le accuse sono di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e lesioni a carico della. Le indagini hanno avuto inizio dalla denuncia della donna, la quale aveva raccontato agli agenti il perdurante clima di ansia e di timore per la propria incolumità in cui viveva a causa del proprio compagno che, in regime di convivenza, la maltrattava, sottoponendola ...