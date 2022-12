MARIOTTO | “LUCARELLI DETESTA LE DONNE LE LITI? NELLA CHAT DI BALLANDO SCRIVEVA CHE…”

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 27 dicembre 2022) Resa dei conti acon le Stelle. Ci pensa Guillermo, veterano della giuria del mitico show di Milly Carlucci, a fare chiarezza su Selvaggia. Polemiche, accuse, balli e gli ascolti sono volati con picchi di 5 milioni di telespettatori e del 46% di share. Numeri da capogiro e anche lenon sono da meno. “È la narrativa del programma – spiega lo stilista al Corriere – Ricordiamoci che è una gara di ballo televisiva. Noi dobbiamo intrattenere seriamente. E mai come in questa occasione lo abbiamo fatto, al punto tale da dividere l’Italia in due come se si trattasse di una partita di calcio. Andavo al bar e ognuno diceva la sua, mancava solo il mio cane…”.con le Stelle, lo ha ammesso la stessa, è un programma dove c’è libertà, merce rara in ...