Lemon Bowl 2023 | iniziano le qualificazioni Pantò torna da campione under 10 | “Atmosfera magica”

Leggi su sportface

(Di martedì 27 dicembre 2022) Archiviata la prima parte delle festività, hanno preso ufficialmente il via ledella 39ª edizione del. Sui campi di Salaria Sport Village (sede principale), Forum Sport Center e Panda Sporting Club sono scese in campo le sfide delle categorie10, 12 e 14. Come ogni anno sono tantissimi e da tutta Italia i giovani atleti giunti nella capitale per la prestigiosa rassegna giovanile nazionale a partecipazione straniera. Tanti volti nuovi ed altrettanti ritorni, tra questi quello di Tommaso, che dopo aver vinto il titolo10 lo scorso anno, ha iniziato con un successo l’avventura nelledel tabellone12. Il ritorno di– “Ilha ...