Juve | la bugia di Arrivabene che diventa verità un anno dopo | le due vie del mercato bianconero | Primapagina

(Di martedì 27 dicembre 2022) 2022-12-27 12:00:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: “Non necessariamente dovremo fare qualcosa: prevedo undi gennaio né interessante né impegnativo“: così l’amministratore delegatoMaurizioa pochi minuti da Bologna-del 18 dicembre. Sì, ma 2021.– Un, ma anche un mese e mezzo, quella si è rivelata una enorme. O per lo meno, volendo ammettere che i piani della Vecchia Signora siano cambiati nella prima parte di gennaio, ci si è trasformata, visto che è stato messo a segno il colpo Vlahovic, un affare da 75 milioni più o meno, il più oneroso della storia delinvernale in Italia. Ma la ...

prevedo un mercato di gennaio né interessante né impegnativo': così l'amministratore delegato bianconero Maurizio Arrivabene a pochi minuti da Bologna-del 18 dicembre. Sì, ma 2021.-