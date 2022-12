ItaSportPress

De(getty images) Tutta la Serie A TIM è su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. tutte le notizie di ...La formazione di, dal canto suo, si ritrova in questo strano ruolo di inseguitrice. ... I Citizens , dalla Coppa del Mondo, ritroveranno anche alcune pedine fondamentali come Kevin De, ... De Bruyne: “Guardiola un genio. Foden Tra i migliori talenti con cui abbia mai giocato” Parole al miele in casa Manchester City da parte di Kevin De Bruyne al suo allenatore, Pep Guardiola, e al compagno di squadra Phil Foden. Parlando al Guardian, il trequartista belga ha raccontato ...Nelle probabili formazioni di Leeds United-Manchester City Pep Guardiola dovrebbe partire con Herling Haaland davanti ...