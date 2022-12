Dati sensibili raccolti in Iraq e Afghanistan erano in vendita su eBay

(Di martedì 27 dicembre 2022)contenuti in un dispositivo per il riconoscimento usato dall'esercito americano e comprato da un ricercatore per 68 dollari

ilGiornale.it

In effetti lo strumento SEIS è uno dei sismometri piùmai costruiti, in grado di rilevare ... professore di geologia all'Università del Maryland, e coautore di studi suiforniti da ...... 'La selezione degli artisti sul palco non può essere dirimente distinguendo vaccinati e no vax: si tratta di, che la Rai non può chiedere'. E mentre sui social si infiamma il ... Dati sensibili di utenti Twitter in vendita: il ricatto che agita Musk Un gruppo di ricercatori di sicurezza è riuscito ad acquistare tramite eBay dei dispositivi militari contenenti informazioni private sensibili, ottenute dall'esercito statunitense in missione in Afgha ...A partire dal 31 dicembre addio all’App Immuni. A comunicarlo è il Ministero della Salute che, in una nota, ha precisato che dalla stessa data “verrà interrotto ogni trattamento di dati personali effe ...