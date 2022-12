QUOTIDIANO NAZIONALE

La riduzione dell'aliquota del 2 e del 3% previsto in legge di Bilancio determina un aumento della base imponibile e delle ritenute ...Si allarga la platea dei beneficiari per il taglio deldel 3% dopo che il Governo ha innalzato la soglia del reddito da 20 mila a 25 mila euro: saranno quasi quattro milioni in più i lavoratori che beneficeranno della misura e del ... Cuneo fiscale: il taglio dei contributi fa salire l'Irpef. La spiegazione e gli esempi La riduzione dell’aliquota del 2 e del 3% previsto in legge di Bilancio determina un aumento della base imponibile e delle ritenute fiscali ...Il testo è stato approvato a Montecitorio con 197 voti a favore, 129 contrari e due astenuti. Il contenimento dell'aumento dei costi energetici impegna quasi due terzi dei 35 miliardi della manovra ...