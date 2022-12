Borse | l' Europa inizia bene l' ultima settimana del 2022 Vola la Juve

Il Sole 24 ORE

Avvio di seduta positivo per le principalieuropee. Parigi guadagna lo 0,84% a 6.559 punti, Francoforte lo 0,76% a 14.047 punti e Madrid lo 0,49% a 8.310 punti. Chiusa per festività Londra. . 27 dicembre 2022Wall Street venerdì scorso ha chiuso positiva, mentre Tokyo questa mattina ha guadagnato lo 0,16% e anche leasiatiche sono in rialzo, spinte dalla notizia che la Cina ha eliminato la ... Borse, Asia in lieve rialzo. A Tokio Nikkei +0,16 Roma, 27 dic. (askanews) - Avvio in rialzo per le borse europee nella prima seduta dopo le festività di Natale. Francoforte guadagna lo 0,74%, ...Parigi guadagna lo 0,84%,m Francoforte lo 0,76%. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 206,3 punti (ANSA) ...