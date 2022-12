Tempesta polare | strage in Usa | 50 morti Governatrice New York | a Buffalo come in guerra

QUOTIDIANO NAZIONALE

Alcune delle persone decedute sono state trovate nelle loro auto o nelle loro abitazioni, alcuni sono morti mentre spalavano la neve. In Canada si rovescia un pullman: 4 vittime. Almeno 200mila ...... dove anche oggi continuano le temperature sotto zero, il ventoe le tormente di neve. L'... Inoltre ladi neve di proporzioni storiche ha provocato interruzioni all'elettricità con ... Tempesta polare Usa, 38 morti. Governatrice di New York: a Buffalo come in guerra In inverno, il vortice polare scende verso il Canada e gli USA oppure verso l’Europa o l’Asia. L’effetto di questa discesa è il verificarsi di nevicate abbondanti per diversi giorni e ondate di gelo.Fra Stati Uniti e Canada, sono diventati almeno 38 i morti per cause legate direttamente o indirettamente alla tempesta artica che ha investito con gelo polare record gran parte del Nord America. Lo ...