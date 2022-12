Suárez-Grêmio | accordo in chiusura

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Ci siamo quasi: nel giro di poche ore Luisdovrebbe diventare un nuovo giocatore del, squadra di Porto Alegre che nel 2023 tornerà a giocare la Série A del Campeonato Brasileiro, dopo un anno di purgatorio in cadetteria. L’attaccante uruguaiano in carriera ha vestito le maglie di Nacional, Groningen, Ajax, Liverpool, Barcellona e Atlético Madrid. Negli ultimi 6 mesi, il Pistolero era tornato a giocare nel club di Montevideo, in cui è cresciuto cresciuto calcisticamente ed ha esordito da professionista nel 2005. La sua seconda esperienza con il Tricolore si è conclusa con la vittoria del campionato. Dopo il prossimo svincolo di, che, visto il mancato rinnovo con il club uruguaiano, si realizzerà il 1º gennaio 2023, il calciatore firmerà dunque un contratto con il: in queste ore si sta ...