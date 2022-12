Liberoquotidiano.it

... Medesano, Sala Baganza, Felino, Langhirano, Calestano, Corniglio, Tizzano Val, Palanzano, ... CRUDO DI CUNEO L'unicoa indicazione d'origine la cui materia prima provenga da una sola ...Il menù prevede , come antipasti , 'dicon pere e cannella', a seguire 'Tortini con spuma di trota', 'Crocchette di sedano di Verona', 'Piccoli flan di zucca e porri', 'Lardo con ... Prosciutto di Parma Non proprio: cosa finisce davvero in tavola Metti un pranzo parmigiano, nel quale le danze vengono aperte con un tagliere che solo a guardarlo ti viene l'acquolina in bocca: Prosciutto e culaccia serviti da Enzo De Santis, titolare del Ristoran ...Affidato il bando da oltre 3,2 milioni di euro. Le attività di comunicazione riguarderanno anche Prosciutto di Parma DOP ...