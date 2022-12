Inter | Inzaghi | 'Bel rapporto con i giocatori | ma non mancano mai di rispetto'

La Gazzetta dello Sport

... spetterà all'valutare se l'ingaggio superiore ai 4 milioni a stagione valga il prolungamento del rapporto professionale in relazione a età e prestazioni.CI PUNTA FORTE - Il tecnico ...Diversa la situazione dell': Lukaku ha lavorato anche nei tre giorni di riposo per le feste di Natale, per recuperare al meglio la condizione, ma sono ancora da valutare le condizioni di D'... Inzaghi: "Inter, possiamo risalire. Ma bisogna fare di più" Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...