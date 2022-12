Enzo Fernandez | «Futuro? Non so nulla | sono concentrato sul Benfica»

Calciomercato.com

Come ha confermatoAltamirano, padre di LionelJulian, il neonato porta i nomi dei tre calciatori che hanno portato il paese al vertice in Qatar: Lionel Messi ,Fernández e Julián ...Ci sono giocatori dal futuro radioso, come, Alvarez e Molina, ma qualcosa mi è mancato. Sarà forse il gioco moderno, più ammassato e compresso in una parte ristretta del campo, o sarà ... Liverpool, pronto il doppio assalto a Enzo Fernandez e Amrabat Durante la pausa del campionato anche in casa Fiorentina è tornato in voga l’eterno dibattito sui giovani: il Mondiale appena concluso ha evidenziato il livello fenomenale di ragazzi ...Il Benfica ha già fatto sapere di volere i 120 milioni di euro della clausola rescissoria di Enzo Fernandez e nient'altro per il calciatore ...