Deadpool 3 | “Wolverine non tornerà dalla morte” | parola di Hugh Jackman

Leggi su screenworld

(Di lunedì 26 dicembre 2022)3 non mostrerà il ritorno didi. La certezza è che il celebre personaggio interpretato dall’attorenel nuovo film del franchise disebbene non sia ancora chiaro in che modo. L’interprete, comunque, ne ha parlato anche con James Mangold, regista di Logan, per provare a capire meglio come rendere plausibile il ritorno del suo personaggio. A proposito del ritorno diin3,ha dichiarato: “In realtà, James è stato molto gentile. Gli ho detto che3 si sarebbe svolto prima del nostro film. Quindi, non avrebbe fatto confusione… Con gli artigli che ...