Chiara Ferragni in bikini sulla neve | piovono critiche | lei risponde con un video

Adnkronos

ll primo figlio - Alcune vip sono diventate mamme per la prima volta, come Francesca, che ha avuto il suo primo bebè, Edoardo , da Riccardo Nicoletti . AncheNasti ha avuto un ...È ormai quasi una sfida continua quella trae i suoi haters. Dopo la sua presa di posizione in seguito agli ignobili commenti che avevano accompagnato alcuni suoi scatti in lingerie , l'imprenditrice digitale ha deciso di ... Chiara Ferragni in costume sulla neve, 'schiaffo' agli haters - Video Chiara Ferragni insieme al resto della famiglia sta trascorrendo le vacanze sulle Dolomiti, all'Alpe di Susi, in Alto Adige. A documentare i momenti più intensi delle giornate ci pensano ...L'influencer da 28 milioni di followers di nuovo travolta da una serie di critiche e insulti per la foto smutandata ...