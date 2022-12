Cher si fidanza con il giovane Alexander Edwards? Tra i due ci sono 40 anni di differenza

RaiNews

Sotto l'albero di Natale l'anello con un grosso diamante:sicon il giovane produttore musicale Alexander Edwards Cherilyn ...È da settembre, da quando si sono conosciuti alla settimana della moda di Parigi, che circolano le voci sulla relazione trae Alexander. Se si sposeranno, lei sarà al terzo matrimonio dopo le ... Cher si fidanza e scherza sulla differenza di età Matrimonio in vista per Cher L'iconica cantante e attrice premio Oscar per "Stregata dalla Luna" ha scatenato il gossip postando su Twitter la notte di Natale la foto di ...Cher si è fidanzata L'iconica cantante e attrice premio Oscar per 'Stregata dalla Luna' ha scatenato il gossip postando su Twitter la notte di Natale la foto di un anello con gigantesco brillante che ...