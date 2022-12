Berrettini e Sinner | minaccia all' orizzonte | non gli basta più

La Gazzetta dello Sport

Significherebbe aver ottenuto risultati straordinari, perchésono due top ten e presto ci ritorneranno. Tra noi non c'è rivalità, ma innanzitutto grande rispetto. E una sana ...Gli italiani agli Australian Open E poi ci sono i rappresentanti del nostro tennis, tre in particolare: Jannik, Matteoe Lorenzo Musetti. Secondo i bookmaker, l'altoatesino è l'... Sinner, Berrettini, Musetti: le quote per la vittoria Slam nel 2023 Il bilancio della stagione e i propositi per il futuro del carrarino in un'intervista realizzata dalla Gazzetta dello Sport ...TENNIS - Dai 2 slam di Nadal alle difficoltà extra campo di Djokovic; da Alcaraz n°1 a fine stagione più giovane di sempre al ritiro di Sua Maestà Roger Federer ...