Anziani sfrattati costretti a vivere in auto | i carabinieri gli offrono cena e alloggio

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Senza casa e senza cibo,inal freddo. È la condizione in cui si sono trovati dueconiugi di Copparo (Ferrara) ma in loro aiuto sono intervenuti ie un albergatore. La loro generosità ha...

la Repubblica

Una coppia di, 65 anni lui e 70 anni lei,dalla loro abitazione, avrebbero passato la viglia di Natale nella loro auto se non fossero intervenuti i carabinieri e un albergatore ferrarese che gli ...Coppia di coniugie costretti a passare in auto la notte di Natale La donna è deceduta durante il trasporto in ospedale Le condizioni della donna sono apparse subito critiche ed è ... Sfrattati e costretti a vivere in auto, una coppia di anziani soccorsa dai carabinieri: "Abbiamo freddo e fam… La coppia viveva così da 2 mesi in seguito allo sfratto. La segnalazione ai Carabinieri e l'aiuto di un albergatore che gli ha offerto cibo e un letto ...Una coppia di anziani, 65 anni lui e 70 anni lei, sfrattati dalla loro abitazione, avrebbero passato la viglia di Natale nella loro auto se non fossero intervenuti i carabinieri e un albergatore ferra ...