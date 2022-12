leggo.it

si è operato su tutto il corpo per rimuore più di 100 lipomi . L'ex ciclista spagnolo, ritiratosi nel 2017 dopo aver vinto Giro d'Italia, Vuelta di Spagna e Tour de France, ha ...\''Ieri è giunto il momento di andare in officina. Avevo bisogno di rimuovere alcuni lipomi e si è scoperto che ne avevo più di 100! Non pedalerò più ... Alberto Contador, l'operazione choc: «Rimossi più di 100 lipomi». Come sta l'ex vincitore di Giro e Tour Alberto Contador si è operato su tutto il corpo per rimuore più di 100 lipomi. L'ex ciclista spagnolo, ritiratosi nel 2017 dopo aver vinto Giro d'Italia, Vuelta di Spagna ...L'ex ciclista ha annunciato di essersi sottoposto a un maxi intervento per la rimozione di una serie di tumori benigni del tessuto adiposo: "Non ...