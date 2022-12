Zelensky agli ucraini | Non aspettiamo un miracolo | lo creiamo noi

(Di domenica 25 dicembre 2022) "Celebreremo le nostre feste, come sempre, sorrideremo e saremo felici. Come sempre. La differenza è una: non aspetteremo un. Lonoi", le parole dinel messaggio di Natale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

