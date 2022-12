Natale | nel Salento si festeggia con la tintarella al mare

(Di domenica 25 dicembre 2022) AGI -in spiaggia nel. Temperature che sfiorano i 25 gradi e spiagge prese d'assalto da locali, vacanzieri e fuori sede tornati al sud per le vacanze. Molti stabilimenti balneari a Porto Cesareo (Le) hanno aperto in occasione delle festività, complice la colonnina di mercurio favorevole, garantendo servizio di elioterapia in spiaggia. E proprio sulla sabbia sono stati allestiti alberi disuggestivi frontee simpatiche slitte di Babbo. Al tramonto, dj set e spettacoli in musica.

