Napoli due obiettivi in vista dell’Inter | bisogna recuperarli

Leggi su napolipiu

(Di domenica 25 dicembre 2022) Ilriprenderà ad allenarsi a Castel Volturno il 27 dicembre, Spalletti deve ritrovare il miglior Kvaratskhelia e Lobotka. C’è chi ha criticato pesantemente sia Kvaratskhelia che Lobotka, per non aver brillato durante le ultime amichevoli del. Ma è chiaro che i due giocatori, come tutta la squadra, risentano dei richiami di preparazione di Spalletti. “Abbiamo lavorato molto, con tante doppie sedute” ha sottolineato Alex Meret in una interin Turchia. A sottolineare che ilha fatto una sorta di seconda preparazione per arrivare fino in fondo senza esaurire le energie. Non va dimenticato che la formazione partenopea deve affrontare la Serie A, gli ottavi di finale di Champions League, ma anche la Coppa Italia.: Kvaratskhelia e Lobotka Ovviamente c’è chi risponde in maniera ...