Modena | sbranata dai suoi due rottweiler | muore pensionata di 68 anni

(Di domenica 25 dicembre 2022) Una donna di 68è statadaiduementre si trovava nel giardino di casa in un’abitazione di Concordia, nel Modenese. La vittima si chiamava Iolanda Besutti. L’allarme è stato lanciato dai familiari della donna ma all’arrivo dei soccorritori le condizioni dellasono apparse subito molto critiche, a causa dei morsi ricevuti alla testa e al braccio. Trasportata in codice rosso all’ospedale di Baggiovara, per lei non c’è stato nulla da fare ed è deceduta durante il trasporto in ambulanza. Ancora non chiara la dinamica dell’aggressione dei cani. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia locale e dei carabinieri. Secondo quanto riporta il Corriere di Bologna, la i due cani vivevano da tempo con Iolanda Besutti e il marito e, in passato, avevano già ...

Una donna di 68 anni è stata trovata morta, presumibilmente dai suoi cani, in un'abitazione nel Modenese, a Concordia. Sul posto gli agenti della ... Secondo la Gazzetta di si tratta di 2 ... dai suoi cani a Concordia. I fatti si sono verificati a Concordia sulla Secchia, comune italiano di poco più di 8.000 abitanti nella provincia di Modena, in Emilia-Romagna. Tragedia proprio nel giorno di Natale a Concordia, in provincia di Modena, dove un'anziana di 68 anni, Iolanda Besutti, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe stata sbranata da ...