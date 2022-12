Marisa Laurito lancia un petizione a favore delle Donne dell' Iran | ' Non facciamo gli struzzi'

RaiNews

Anche il mondo dello spettacolo si mobilita per le donne iraniane.lancia un petizione diretta a Supreme Leader ...Un grande classico delle ricette Napoletane, gli struffoli. Piccoli, friabili e dolcissimi, il classico fine pasto che piace a tutti e che non gonfia esageratamente. La ricetta è di, andiamo a vedere come li fa e che ingredienti usa Ingredienti degli struffoli diLarito farina gr. 500 miele millefiori gr. 250 scorzette [] Gli struffoli di Natale di... Marisa Laurito lancia la raccolta firme per l'appello a favore delle donne iraniane Trasmesso all'interno del programma di Rai Tre, l'appello dell'attrice ha colpito e commosso. "Non possiamo mettere la testa sotto la sabbia come gli struzzi...sono ragazzi che lottano per la libertà ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-9ff9c3b6-67b2-e5d4-dfe9-af5405ce53 ...