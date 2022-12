Gli auguri di Giorgia Meloni | Per un Natale di gioia e amore

(Di domenica 25 dicembre 2022) AGI - "A voi e ai vostri cari, i miglioriper undi". Con una foto postata su Facebook e Twitter, il premierha inviato glidiagli italiani. Davanti ad una stella di, vestita di rosso come la figlia Ginevra, che indossa un abitino cinto da stelline dorate, e il compagno Andrea Giambruno, con un golf blu, il presidente del Consiglio ha voluto salutare i cittadini in una delle feste più sentite dalla popolazione. A voi e ai vostri cari, i miglioriper undi. pic.twitter.com/CnxqDKUwm4 —...

la Repubblica

Lo testimonia lo stesso giocatore che sui social scrive: 'Buon Natale a voi e alle vostre mogli! Ciao' (ChristmaZ con la Z di Zlatan), a corredo di una foto in cui sfoggiaaddominali. Nulla è ...'Lunedì scorso ha organizzato una festa, per scambiarsidi Natale con i propri collaboratori', un 'party che, a quanto racconta chi c'era, sarebbe finito a tarda notte tra brindisi e balli ... Berlusconi brucia tutti: "Tanti auguri di Natale da questo ragazzo un po' stagionato, che però ha il cuore se… Auguri istituzionali e privati, così gli uomini delle istituzioni pugliesi tramite Facebook nel giorno di Natale. Abbiamo raccolto alcuni post, dai sindaci di Bari, Brindisi, Lecce e Bari, ...Gli auguri alla comunità carceraria di Capanne: "Certezza della pena, ma non perdere di vista gli obblighi di assicurare dignità e i diritti costituzionali ai detenuti" ...