Diletta Leotta fa alzare le temperature a Natale | “Ma l’albero le regge due p–e così?” FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di domenica 25 dicembre 2022) Vacanze disenza freni per, l’outfit scelto per l’ultima serata ha messo in primo piano i gioielli di famiglia! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM È venuta alla ribalta per l’esperienza legata al mondo del calcio ma ormaiè un personaggio pubblico che riscuote successi in qualsiasi occasione. Anche Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.