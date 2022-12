CURVA SUD MILAN | i 5 cori più belli contro l’INTER con TESTO

Messina Sportiva

I messaggi degli amici Tantissimi i messaggi di cordoglio degli amici e conoscenti, accomunati dalla grande passione per la Salernitana , che Giuseppe manifestava con la sua presenza in. '...Ladi sopravvivenza dei capretti è passata dal 75 a meno del 30% dall'inizio degli anni ... Pensiamo che in 40 o 50 anni neldelle Alpi forse non avremo piu ghiacciai . Per adesso stiamo ... La Curva Sud si appella a Babbo Natale: “Regalaci una vera società” Per due ore, dalle 12 alle 14, piazza Caduti di Brescia si trasforma in una piccola curva Sud Siberiano. Tutte le sigle ultras del Direttivo Salerno presenti per uno scambio di auguri e la consegna di ...Nella giornata del 24, come oramai da tradizione si tiene nel cuore di Nocera la consueta raccolta fondi organizzata dalla Sud per la Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Umberto I di ...