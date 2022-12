Abraham alla Juventus? Lo scambio impossibile da rifiutare

(Di domenica 25 dicembre 2022) Lasembra essere interessata aded è pronta a proporre lodel secolo al club giallorosso. Abbiamo sempre detto di come sia complesso, per la, muoversi in un determinata maniera nel mercato di gennaio a causa del terremoto societario che ha colpito i bianconeri. La società, però, non sembra volersi arrendere all’evidenza e, considerando che nel mercato le vie sono infinite, occhio al possibiledel secolo che vedrebbe coinvolta la Roma. Tra i giocatori presenti nella rosa giallorossa occhioposizione di; l’attaccante inglese non ha vissuto una prima parte di stagione positiva con tanti bassi, pochi alti e la mancata convocazione al mondiale con la sua Inghilterra. LaPresseLa voglia di cambiare passo e tornare quello ...

Calciomercato.com

... la scelta è già stata fatta Difficile rivedere Dusan Vlahovic in campo dal primo minuto... oltre a Vlahovic, c'erano anche Lautaro Martinez, Rafael Leao e Tammy. Ebbene, la scelta è ...La volontà del giocatore di tornare a Trigoria potrebbe essere decisiva nella buona riuscita della trattativa, anche se probabilmente ci sarà da aspettare finoprossima estate.: 'Roma, i ... Abraham: 'Roma in Champions coi miei gol e grazie a zio Mourinho ... Tammy Abraham , attaccante della Roma, ha parlato a margine del ritiro dei giallorossi in Portogallo alla Gazzetta dello Sport. Dall'inglese arrivano parole dolci per il tecnico José Mourinho: 'L’ho g ...L’inglese Tammy Abraham si carica per il 2023 in una intervista alla Gazzetta dello Sport: “Vorrei avvicinarmi il più possibile a quanto fatto lo scorso anno. Im momenti di crisi capitano. Voglio alza ...