Twitter | Elon Musk chiede e ottiene la rimozione dell’hashtag #ThereIsHelp che rimandava ad associazioni per prevenire il suicidio

Leggi su open.online

(Di sabato 24 dicembre 2022) Nei giorni scorsi una funzione è scomparsa da. Si tratta del messaggioche appariva agli utenti che ricercavano contenuti a rischio, per promuovere la prevenzione del. L’abbandono della funzione non è stato comunicato dae, secondo alcune fonti interne all’azienda, citate dal Guardian, arne lasarebbe stato il nuovo proprietario e Ceo della compagnia,. L’hashtag appariva in collegamento ai contatti didi supporto quando gli utenti cercavano argomenti relativi alla salute mentale, all’Hiv, ai vaccini, agli abusi sessuali sui minori, al Covid, alla violenza di genere, ai disastri naturali e alla libertà d’espressione. L’assenza di questo tipo di feauture ...