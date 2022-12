“Onestà intellettuale e coraggio” | ballerino diserta la finale di Ballando Con Le Stelle

Leggi su inews24

(Di sabato 24 dicembre 2022) Non è affatto apparsa indifferente la sua assenza tra gli eliminati diCon Le, nella notte è intervenuto polemico Si è appena conclusa un’edizione del dance show di Rai Uno che non è filata liscia come di consueto. Quest’anno Milly Carlucci ha dovuto fronteggiare una serie di imprevisti che non erano molto comodi L'articolo proviene da Inews24.it.