(Di sabato 24 dicembre 2022) Scatta la corsa ai fornelli con gliche trascorreranno quasi tre ore (2,8) in cucina per preparare le tavole delche oltre nove su dieci (91%) hanno scelto di trascorrere apropria, o con parenti o amici. E’ quanto emerge da una analisi/Ixe’ dalla quale si evidenzia anche che un 9% ha scelto di passare la festa più importante al ristorante o in agriturismo. Tra chi si occuperà del, l’89%lo preparerà personalmente – precisa lain un comunicato – con un ritorno al fai da te spinto da motivazioni diverse, con gli, soprattutto giovani, che si gratificano ai fornelli e la cucina e il buon cibo che si affermano tra le nuove generazioni come primarie attività di svago, relax e affermazione personale. Ma c’è anche un ...

Il Denaro

L'azienda sta cercando 25 persone da pagare per guardare film di, mangiare cibo festivo e ... L'obiettivo è infatti raccogliereper misurare l'umore, lo stress e la motivazione natalizia ...Lucarelli travolta dai fischi sbotta contro Milly Carlucci In onda di venerdì (anziché oggi, sabato 24 dicembre e Vigilia di) è stata un susseguirsi di botta e risposta tra l'avvelenata ... Natale, dati Coldiretti: pranzo in casa per 91% degli italiani - Ildenaro.it di Danilo NardoniTra panettone e pandoro durante le festività natalizie c'è sempre il classico dilemma. Ma sui dolci da portare in tavola quest'anno, complice anche la contrazione dei consumi, si fann ...«Quest’anno vi invio gli auguri di buon Natale dal carcere di Trento, davanti al presepio fatto dai detenuti» > «Quest’anno vi invio gli auguri di buon Natale dal carcere di Trento, davanti al presepi ...