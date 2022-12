Napoli | ci sarà un’altra amichevole prima della sfida con l’Inter

Leggi su napolipiu

(Di sabato 24 dicembre 2022) Ilgiocheràcon, i giocatori di Spalletti affronteranno lavera. Ilrientrerà ad allenarsi a Castel Volturno il 27 dicembre, da quel momento in poi non ci saranno più pausa. Gli azzurri durante la cena di Natale hanno stretto un patto scudetto, cementando ancora di più l’intesa e la voglia di lottare fino alla fine per lo scudetto. È con questo spirito che si riprenderà ad allenarsi al training center di Castel Volturno. Gli azzurri avranno un mese di gennaio pieno zeppo di impegni in cui affronteranno anche Inter, Juve e Roma.con lavera...