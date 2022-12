Manovra | Berlusconi | Grazie a noi si è chiuso il solito teatrino

TGCOM

'Ci volevamo noi per aumentare le pensioni e aiutare i giovani' 'Ci volevamo noi - continuanel suo post - per aumentare le pensioni minime che, l'ultima volta, erano state aumentate proprio dal nostro governo. Ci volevamo noi per trovare una soluzione capace di aiutare i più ...In, invece, gli azzurri si sono dovuti accontentare dell'aumento a 600 euro per gli over 75. 'Confidiamo davvero - conclude- che col nuovo anno si possano risolvere alcuni dei ... Manovra, Berlusconi: scritta grazie a noi per aiutare i più deboli Silvio Berlusconi è soddisfatto dopo il via libera della Camera alla Manovra e su Instagram scrive: "Sotto l'albero di Natale, quest'anno, gli italiani trovano una legge di bilancio scritta per aiutar ...Silvio Berlusconi e la Manovra. Il leader di Forza Italia e senatore della Repubblica, affida a Instagram il suo pensiero sul legge di bilancio licenziata dalla Camera. «Sotto l'albero ...