Inter | sirene inglesi per Thuram

(Di sabato 24 dicembre 2022) Il Newcastle ha alzato il pressing per Marcus. Secondo il Times, i Magpies sono pronti ad un’offerta già a gennaio per assicurarsi...

Sportitalia

È il caso del Napoli capolista: gli azzurri sono alle prese con ledi mezza Premier League ... Pure Juventus ehanno i loro gioielli da blindare: sul bianconero Vlahovic ci sono le mire del ......00 Atalanta PreMatch Roma Domenica 30 Aprile 2023 - 15:00 Roma PreMatch Milan Mercoledì 3 Maggio 2023 - 19:00 Monza PreMatch Roma Domenica 7 Maggio 2023 - 15:00 Roma PreMatchDomenica 14 Maggio ... Inter, sirene di addio: gennaio si avvicina e Marotta spinge Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Nuova ordinanza per l'interdizione della navigazione intorno allo Stromboli: le misure di sicurezza passano da una a due miglia ...