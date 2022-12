Fear The Walking Dead 7 | su Prime Video in streaming da oggi

Leggi su movieplayer

(Di sabato 24 dicembre 2022)thetorna su Amazoncon la settima stagione, disponibile ina partire da24 dicembre 2022 per tutti gli utenti abbonati.thetorna su Amazoncon la settima stagione, disponibile ina partire da24 dicembre 2022 per tutti gli utenti abbonati. La stagione è arrivata in America sul canale AMC lo scorso anno e mella sinossi si legge: Teddy (John Glover) ha realizzato la sua visione di 'The End' quando ha fatto esplodere testate nucleari in Texas, ma spetterà a coloro che sono sopravvissuti decidere come sarà 'The Beginning'. E dovranno farlo in un mondo privo di luce e ...