Duplice omicidio in Germania | il sindaco di Messina | Sia fatta giustizia

(Di sabato 24 dicembre 2022) «Condanniamo qualsiasi gesto di violenza e auspichiamo che siae che il colpevole di questo terribile fatto di sangue paghi per quanto ha fatto». Lo ha detto ildi, Federico...

quotidianodipuglia.it

Gli investigatori, che stanno cercando di ricostruire cosa sia accaduto, hanno fermato perun palermitano di 21 anni che condivideva con Nino l'appartamento. Si tratterebbe, riporta ...ALBSTADT (Stoccarda)/NOVOLI - Non si spegne lo sconcerto per ildi due giovani italiani, Christian Zoda e Sara Quarta, che ha portato nelle scorse ore all'arresto di Michele Quarta, 52enne originario di Novoli e zio della ragazza uccisa, su ... Duplice omicidio in Germania: è salentino il 52enne sospettato di aver ucciso la nipote e l'ex fidanzato “Sandra è scomparsa lasciando a casa borsa, scarpe, giacca, occhiali, e cellulare. Aiutatemi a trovarla”. Inizia così, con l’appello su Facebook di Christian Zoda, 23 anni, originario di Messina, che ...Il ragazzo, che avrebbe problemi psichici, probabilmente dopo una lite avrebbe assassinato Calabrò e la fidanzata a colpi di martello Proseguono le indagini sull'omicidio di Francesca Di Dio, 20 anni, ...