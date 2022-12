Calciomercato | Wijnaldum | acquisto invernale per Mourinho

Leggi su justcalcio

(Di sabato 24 dicembre 2022) Giorni caldi per il calcio di casa nostra! 24/12/2022 ore 10:39 TEC L’olandese è già al lavoro con il gruppo dopo il grave infortunio Non ha partecipato a una partita con la Roma dall’esordio, in cui si è fratturato la tibia Era una delle novità della Roma, ma non poteva fare esordio peggiore. Erano passati solo dodici minuti prima della partita contro la Salernitana quando Georginiosi è fratturato la tibia. L’imprevisto ha impedito all’olandese di giocare il Mondiale in Qatar, anche se appunto la data dopo il Campionato del Mondo doveva tornare ai campi da gioco. La Roma, guidata dal comandante, attende già il rientro diper aiutare un progetto della capitale che vuole continuare ad avanzare. L’olandese sarà il primo ‘’ del mercato ...