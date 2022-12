Allegri vuole un altro campione del mondo | colpo low cost

TuttoJuve24.it

Si prospetta una sessione invernale di contenimento per la Juventus, chepuntellare zone specifiche del campo non prevedendo, però, un esborso monstre. Max©LaPresse Alla luce delle ...... che entra in gioco per il dopo. Ma il francese non è l'unico papabile per i bianconeri. ... Ancelotti, dal canto suo, per ora ha smentito questa ipotesi, ma Florentino Perez nonfarsi ... Calciomercato Juventus, Allegri vuole Dalot: Cherubini al lavoro è dispiaciuto il distacco da Clotet a cui riconosco onestà professionale e qualità. Nel calcio però i risultati sono la cartina di tornasole, la società quindi ...A Spalletti non servono rinforzi: la sua garanzia è il gioco. A gennaio, però, avrà tre scontri diretti. Pioli può sperare solo con una serie di vittorie. Inzaghi discontinuo come Sarri ma ha una chan ...