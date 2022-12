Sparatoria a Parigi | «Tre morti in un centro culturale curdo»

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Laavvenuta oggi nelAhmet-Kaya, a, ha causato duee quattro feriti, di cui due in gravi condizioni. «Sono stati sparati dai sette agli otto colpi di fuoco in strada, era il panico totale. Ci siamo rinchiusi all'interno», ha detto un abitante del quartiere citato dal Figaro. Il quotidiano francese Le Parisien riferisce che ad aprire il fuoco si tratta di un uomo di 69 anni, un ex ferroviere in pensione che secondo quanto riferito dalla procura è stato subito fermato; si tratterebbe di un estremista di destra. Al momento resta sconosciuto il movente. Su Twitter la prefettura ha invitato i cittadini ad «evitare il settore» e a «lasciare i servizi di soccorso intervenire». Sul caso è stata aperta un'inchiesta per omicidio volontario e ...

ROMA - Le tre persone rimaste uccise in unaa rue d'Enghien, nel cuore di, sono tre militanti curdi, come conferma il quotidiano Le Monde, che rilancia le dichiarazioni di Agit Polat, il portavoce del Centro culturale curdo ...16.48,Darmanin:presi di mira stranieri Il 69enne che ha sparato stamane adinanzi a un centro culturale curdo, era noto alla polizia, ma non ai servizi di intelligence,...della. ... Sparatoria Parigi, l'attentato che ha portato alla morte di almeno 3 persone "Per noi, questo attacco è terroristico. Fa parte di un clima di tensione consapevolmente mantenuto dalla Turchia" ...Il responsabile della sparatoria di stamane, in tarda mattinata, presso il centro culturale curdo di Parigi sarebbe un 69enne, ex macchinista dell’Sncf. Uscito di prigione appena dieci giorni fa e ...