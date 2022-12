Roma | ritrovato Danilo Valeri | il ragazzo di 20 anni rapito in un locale a Ponte Milvio

(Di venerdì 23 dicembre 2022)dalla squadra mobile di, ilsequestrato questa notte nella zona di. In base a quanto comunica la polizia, il giovane si troverebbe ora in commissariato e – come riporta Ansa – sarebbe in buone condizioni di salute. Sulla vicenda i magistrati di piazzale Clodio hanno aperto un fascicolo per sequestro di persona a scopo di estorsione. Il rapimento era avvenuto nella zona della movidana. Un gruppo di 6 o 7 persone avrebbe sequestrato ilin undiieri notte. Secondo le prime informazioni il giovane proviene da una famiglia di San Basilio. Il gruppo avrebbe fatto irruzione nel ...

TGCOM

E' statodalla polizia Danilo Valeri, il ragazzo sequestrato questa notte nella zona della movida a Ponte Milvio a. Il giovane è attualmente negli uffici della squadra mobile ed è in buone in ...Il cellulare, che al momento non sarebbe ancora stato, risulta spento, e l'ultima cella a cui si è agganciato è quella del luogo del rapimento. I pm della Dda distavano indagando per ... Roma, ritrovato il ragazzo sequestrato fuori da un locale: è in buone condizioni Sequestro di persona a scopo di estorsione. È questa l’ipotesi di reato per cui procedono i pm della Dda di Roma, coordinati dai ...A Roma è stato ritrovato dalla polizia Danilo Valeri, il 20enne sequestrato nella notte nella zona della movida a Ponte Milvio. Il giovane si trova negli uffici della squadra mobile ed è in buone in c ...